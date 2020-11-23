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По состоянию на 23 ноября самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксированы в Сумской, Житомирской, Черновицкой и Черкасской областях. Об этом  свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Сумской области зафиксирован показатель (781,2 на 100 тыс. населения), Житомирской (664,3), Черновицкой (662,2), Черкасской (637,7).

Также высокий уровень заболеваемости в Хмельницкой (526,9), Ивано-Франковской (571,4), Запорожской (615,3), Хмельницкой (519,3), Волынской (526,9), Киевской (606,2), Ривненской областях (525,9).

В Киеве этот показатель составляет 516, по Украине – 437,6 на 100 тыс. населения.

Загруженность больниц в целом по стране за последние 5 дней составляет 52%.

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом.
ForUm

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