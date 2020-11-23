В Киеве от коронавируса чаще всего умирают больные коронавирусом в возрасте 65 лет. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.

«По статистике, больше всего умирают люди в возрасте 65 лет – 71 процент, а также в возрасте 50-65 лет – 23 процента. Это в основном пациенты, имеющие сопутствующие патологии, - сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. В них вирус вызывает осложнения. В общем, за период пандемии в столице умерли 496 женщин и 647 мужчин», - сказал Кличко.

По словам мэра, врачи отмечают, что среди тех, у кого в результате болезни возникают осложнения, - и люди, которые поздно обращаются за медицинской помощью.

«Не в больницу, а даже к семейному врачу многие обращаются только на 7-8 день после первых симптомов заболевания, тем самым теряют драгоценное время. Прежде всего, при первых симптомах коронавируса, надо проинформировать своего семейного врача. Семейный врач должен опросить пациента и при наличии симптомов Covid-19, направить к нему мобильную бригаду, которая возьмет образцы на ПЦР-тест», - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что врачи призывают не заниматься самолечением и не принимать лекарств, которые не применяют при вирусном заболевании, и продемонстрировал видеообращение врача-пульмонолога, заведующей инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светланы Гук.