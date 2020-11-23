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Городским головой Ривного избран кандидат от партии «Европейская солидарность», ректор Ривненской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк. Об этом сообщает UA: Рівне со ссылкой на данные городской территориальной избирательной комиссии.

По состоянию на 10:40 понедельника городская ТИК закончила обработку всех протоколов, в том числе с пересчетом по нескольким участкам, это окончательные данные, но пока официально не утверждены комиссией.

Третьяка поддержали 27451 избирателей (50,25%). За его конкурента – главу общественной организации «Рівне разом» Виктора Шакирзяна – проголосовали 26057 человек (47,7%).

Предыдущий мэр Владимир Хомко стал депутатом Ривненского городского совета.
ForUm

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