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В Киеве за прошедшие сутки наибольшее количество госпитализированных больных коронавирусом – 112, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы за прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей», - сказал мэр Киева.

Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2069 больных коронавирусом, из них 26 детей. В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1092 человек. Под аппаратами ИВЛ - 30 больных», - сообщил Кличко.

Он также отметил, что в последние недели увеличилось и количество летальных случаев от вируса.
ForUm

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