Коронавирус за минувшие сутки подтвердили еще у 1212 киевлян. 20 человек умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Ситуация с распространением вируса остается сложной. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1212 больных. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 1143 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 60 218», - сказал Кличко.

«И впервые у нас такое количество госпитализированных. В больницы столицы прошедшие сутки попали 112 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей, - отметил мэр Киева. - Выздоровели в столице за сутки два человека. Всего коронавирус преодолели 20 744 жителя Киева».

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 376, Днепровском - 283 и в Дарницком районе - 215 случаев.

По состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом.