Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из главных военных представительств Министерства обороны Украины. Он подозревается в халатном отношении военного должностного лица к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следствием установлено, что военному представительству в апреле 2018 было поручено определить уровень договорной цены на военные противогазы для военных частей Национальной гвардии Украины по фактическим затратам предприятия-изготовителя.

В свою очередь, заместитель начальника, выполняя обязанности начальника, в ноябре 2018 халатно отнесся к военной службе при определении уровня договорной цены закупки противогазов в рамках выполнения контрактов государственного оборонного заказа, ненадлежащим проверил предоставленные предприятием-производителем документы, в результате чего цена на изготовление противогазов была завышена, а государственным интересам нанесен ущерб на общую сумму свыше 2 миллионов гривен.

Во время досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.