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В Париже в понедельник начинается суд над бывшим президентом Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

65-летнего Саркози обвиняют в том, что он якобы пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии.

Вместе с Саркози по делу проходит его адвокат Тьерри Херцог и бывший судья Жилберт Азибер.

Бывший президент отвергает все обвинения и обещает быть «воинственным» перед Парижским уголовным судом. Судебное разбирательство запланировано до 10 декабря, но эти планы могут скорректировать из-за коронавируса. 73-летний Азиберт уже попросил отложить слушания по медицинским причинам.

Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых.

До него судили только одного бывшего президента Жака Ширака - и осудили в 2011 году - за фиктивное трудоустройство в Париже, но он никогда не выступал перед судьями из-за состояния здоровья.

Это уже четвертое дело по Саркози. 16 октября Саркози предъявили обвинение в участии в «преступной группе» по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Кроме того, между 17 марта и будет 15 апреля 2021 должно состояться судебное разбирательство о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года, в которой показатели расходов якобы были занижены.
ForUm

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