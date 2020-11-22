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В период пандемии развитые страны не сумели продемонстрировать необходимую солидарность и взаимопомощь. Вакцина от коронавируса турецкой разработки будет доступна всему миру.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам саммита G20 в режиме видеоконференции, пишет "Анадолу".

Он отметил, что Турция уже оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20.

Эрдоган выступил за то, что платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцине для всех стран.

Напомним, в Минздраве сообщили, сколько людей планируют вакцинировать от COVID-19.
ForUm

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