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Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана, которого в начале ноября задержали на взятке.

Об этом говорится в распоряжении главы государства от 20 ноября.

Как следует из документа, Журман сам изъявил желание уйти с занимаемой должности.

4 ноября Служба безопасности Украины задержала главу Черниговской РГА при получении взятки.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал 10 тыс. долларов у местного жителя. 

В такую ​​сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.
ForUm

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