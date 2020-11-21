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Полиция Киева усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы. В столице запланировано проведение нескольких мероприятий по случаю седьмой годовщины начала революции

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Охрану общественного порядка будут обеспечивать правоохранители, нацгвардийцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция диалога.

Для координации действий правоохранительных органов и немедленного реагирования в случае изменения оперативной обстановки или возникновения внештатных ситуаций в Киева работает ситуационный центр.

На локациях, где будут проходить акции по массовой участия граждан перед началом их проведения специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проведут тщательную проверку.

Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на центральных станциях столичного метрополитена, чтобы не допустить конфликтных ситуаций и нарушений общественного порядка, сотрудники полиции диалога и других профильных служб проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, а при необходимости - выборочные поверхностные проверки граждан.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы почтил память героев Небесной сотни установив корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.
ForUm

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