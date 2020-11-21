Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы почтил память героев Небесной сотни установив корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана, сообщает в субботу, 21 ноябряы, пресс-служба Офиса президента Украины.

«В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижение достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы», - отметил Зеленский.

Напомним, в ГБР назвали число наказанных за преступления против Майдана.