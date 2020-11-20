По представлению СБУ российского музыканта Максима Фадеева включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

11 ноября 2020 в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева.

Соответствующим приказом МКИП от 19 ноября № 2319 российского музыканта включили в перечень.

Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать «включать» или «не включать» в списки МКИП не наделено.