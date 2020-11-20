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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал «фейспалмом» на заявление Александра Лукашенко о том, что против Беларуси «работают мощные спецслужбы мира», в том числе США, которые «создали центр в Киеве».

Кулеба опубликовал в Twitter графическое изображение, не оставив текстового комментария.

 

 

Как сообщал ForUm, Лукашенко сегодня, 20 ноября, говоря о гибели в Минске Романа Бондаренко, заявил, что против Беларуси «работают мощные спецслужбы мира», в том числе США. «Они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Там все американцы сидят: умные, талантливые, способные люди».

По его словам, они, используя интернет, современные технологии, «качают всю планету».

После выборов президента 9 августа ЦИК Беларуси объявила Лукашенко президентом в шестой раз. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, заявив о фальсификации и призвав Лукашенко в отставку.

В стране 4 месяца продолжаются акции протеста.  

Страны Запада ввели санкции против чиновников Беларуси.
ForUm

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