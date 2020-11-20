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Украина и еще три страны присоединились к решению Совета Европейского Союза расширить санкции против причастных к строительству Керченского моста.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС, передает Укринформ.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, входящая в Европейскую экономическую зону, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС», - говорится в заявлении.

Речь идет о принятом 1 октября решении расширить санкции против участников строительства Керченского моста, внеся в список еще двух физических лиц и четыре компании.

Как отмечается, страны приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением.

«Европейский Союз принимает к сведению данное обязательство и приветствует его», - говорится в заявлении.

Ранее Великобритания и Швейцария присоединились к решению ЕС, также введя отмеченных лиц в санкционные списки.
ForUm

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