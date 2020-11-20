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Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры прекращена деятельность конвертационного центра в рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребления властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение 2019-2020 годов ряд предприятий, в том числе фиктивных, через конвертационный центр уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Всего за период работы конвертцентра в теневой сектор экономики выведено более 1,5 млрд грн, что привело к уклонению от уплаты более 300 млн грн налога на добавленную стоимость.

Во время обыска в Славянске в офисном помещении обнаружено и изъято финансово-хозяйственные документы, 56 печатей субъектов хозяйственной деятельности и черновые записи.

Мероприятия по разоблачению конвертационного осуществлялись следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Донецкой области при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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