Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду хочет «починить» отношения с Украиной после четырех лет президентства Игоря Додона. Об этом Санду рассказала в интервью «Европейской правде».

«К сожалению, мой предшественник не просто не смог построить отношения с Украиной, но и, по сути, изолировал наше государство», - заявила Мая Санду.

Она отметила, что Додон ни разу не посетил Украину за четыре года в должности.

Что касается двустороннего сотрудничества, то Санду считает, что Украине и Молдове будет проще вместе двигаться к членству в ЕС.

«Нам надо активнее взаимодействовать для достижения нашей общей цели - сближения с ЕС. И Молдова, и Украина задекларировали, что однажды мы вступим в Евросоюз. Но для этого нам необходимо измениться, ввести европейские стандарты, построить сильное государство, которое будет преодолевать коррупцию, будет иметь прозрачное управление и высокие стандарты жизни», - сказала она.

Санду также хочет улучшить торговлю между Украиной и Молдовой.

Кроме того, Молдову интересует опыт Украины в построении антикоррупционных институтов и реформе сектора юстиции, подчеркнула Санду.