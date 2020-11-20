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В Украине есть холодовые установки для качественного хранения вакцины от COVID-19. Как передает Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Сейчас много говорят о разных сообщениях, в том числе, от компаний, относительно холодовой цепи вакцин, об условиях сохранения этой вакцины. И потом разные эксперты начинают говорить, что Украина к чему-то не готова. Это не так. Украина готова. В том числе, у нас есть и холодильные установки, которые в состоянии будут хранить вакцину даже при температуре, если так будет, минус 70 градусов», - сказал Степанов.

Министр добавил, что в Минздраве готовы к любому развитию событий, но сначала стоит дождаться регистрации вакцины.

Также министр в очередной раз призвал украинцев соблюдать установленные карантинные меры

«Я еще раз, в очередной раз, обращаюсь к вам: мир не придумал другого пути остановки эпидемии, чем соблюдение правил противоэпидемических мер, не придумал, в мире не существует другого. Потому что болезнь передается от одного человека к другому. Она не передается иным способом, только если есть соответствующий контакт. Поэтому остановка распространения болезни может быть единственным путем. Это расторжения этой цепи передачи болезней», - подчеркнул министр.

Степанов отметил, что сейчас очень важно выполнение тех противоэпидемических мер, которые установлены в нашем государстве, в частности - карантина выходного дня.

«Это вопрос самосохранения нас, украинцев, чтобы нас не становилось меньше, чтобы мы действительно победили этот COVID-19. Очень важно сейчас и выполнение именно карантина выходного дня. Мы уверены, мы опираемся на мнение наших эпидемиологов, которые являются профессионалами, которые всю свою жизнь посвятили именно борьбе с эпидемиями, вспышками разных инфекционных болезней. И это наше мнение, в котором мы уверены: если мы будем соблюдать эти правила, мы сможем остановить распространение болезни теми ураганными темпами, которые есть», - отметил глава Минздрава.
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