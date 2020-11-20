Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что на посту президента продолжит признавать суверенитет Украины в отношении Крыма так же, как делала это до сих пор. Об этом Санду рассказала в интервью «Европейской правде».

«Моя позиция не изменилась с тех пор, когда мы с вами говорили еще в 2016 году. Крым - это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом», - сказала она.

Санду также прокомментировала высказывания действующего президента Молдовы по Крыму, заявив, что у нее «нет объяснений глупостям, которые наговорил и которые сделал президент Молдовы за последние четыре года».

Отметим, Владимир Зеленский и пятый президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с Игорем Додоном из-за его высказываний о том, что Крым принадлежит России.

В интервью ЕвроПравде четыре года назад Санду заявляла, что готова говорить в глаза Путину, что Крым - это Украина, а Россия напала на Донбасс. «Крым - это Украина, так же, как Приднестровье - это Молдова. Мне кажется, здесь все понятно», - говорила она.