также в разделеОбщество
В ГБР назвали число наказанных за преступления против Майдана 21
Минздрав: Лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч гривен 20
Кравчук: Украина хочет до конца года вернуть из ОРДЛО 11 человек 32
Новый антирекорд в Украине – 14575 новых случаев COVID-19 58
Главу Черновицкого обловета госпитализировали в тяжелом состоянии 16
Полный локдауну в Украине могут ввести уже декабре 51
19 ноября. Картина дня 12
Эксперты: До конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 33 тысяч человек 18
Прокуратура: Обыски в Музее Революции достоинства не приурочены к годовщине начала Майдана 15
Из-за карантина креативная индустрия Украины потеряла около $3 миллиардов 10
Парубий заболел коронавирусом 15
В Зеленского прокомментировали обыски в Музее Революции достоинства 48
Определен лучший эскиз большого Государственного герба Украины 34
В Украине планируют перейти на городские электробусы до 2030 года 16
В ТКГ согласовали детали разблокирования КПВВ «Золотое» и «Счастье» 40
Синоптик предупредила украинцев о снеге и гололедице 12
Кульбида: Морозы зимой будут кратковременными, но сильными 50
Дискриминационный налог: Укрзализныця заплатила 3,8 млрд за землю под путями 11

Работники отрасли здравоохранения будут в приоритете первого этапа прививок от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по результатам онлайн-конференции с представителями COVAX (инициативы по глобальному доступу к вакцинам против COVID-19).

По словам министра, в ходе переговоров был определен дальнейший план действий по поставке будущей вакцины в Украину.

Степанов отметил, что Украина будет получать вакцину несколькими траншами.

«Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения. Люди, которые ежеминутно подвергают себя опасности, когда спасают других», - подчеркнул министр.

Всего же COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, добавил чиновник. «Благодаря этому будут вакцинированы на бесплатной основе до 20% наших граждан», - пояснил Степанов.

Следующие шаги Украины в сотрудничестве с COVAX, рассказал он, - это подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.

Напомним, ранее Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги