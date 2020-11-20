Работники отрасли здравоохранения будут в приоритете первого этапа прививок от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов по результатам онлайн-конференции с представителями COVAX (инициативы по глобальному доступу к вакцинам против COVID-19).

По словам министра, в ходе переговоров был определен дальнейший план действий по поставке будущей вакцины в Украину.

Степанов отметил, что Украина будет получать вакцину несколькими траншами.

«Первый составит около 1 млн 200 тыс. доз. В приоритете первого этапа прививки - работники здравоохранения. Люди, которые ежеминутно подвергают себя опасности, когда спасают других», - подчеркнул министр.

Всего же COVAX планирует предоставить Украине около 8 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции, добавил чиновник. «Благодаря этому будут вакцинированы на бесплатной основе до 20% наших граждан», - пояснил Степанов.

Следующие шаги Украины в сотрудничестве с COVAX, рассказал он, - это подписание технической необходимости от Украины и условий сотрудничества.

Напомним, ранее Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.