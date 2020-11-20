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По состоянию на утро 20 ноября в мире зарегистрировали 57 236 335 случаев коронавируса, в частности 1 365 634 летальных случая и 39 722 802 выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За новые сутки было зафиксировано 13 195 случая и 766 новых смерти, больше всего в Бельгии, Мексике и Пакистане.

Количество заболевших коронавирусом в США превысило 12 миллионов и составляет на момент сообщения 12 070 712 случаев.

В Индии количество случаев коронавируса также прошло новый рубеж и составляет теперь 9 004 365, а в Бразилии — почти 6 миллионов (5 983 089).
ForUm

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