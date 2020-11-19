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Около трех миллиардов долларов, или же два процента ВВП потеряла в Украине из-за карантина и пандемии коронавируса креативная индустрия.

О таком во время международного форума «Креативная Украина» заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНИАН.

По его словам, больше всего пострадала сфера туризма и кинотеатры. Негативно влияют ограничения, введенные на выходные.

Как помочь бизнесу - сейчас решают в Кабмине. Часть предложений уже наработали. Один из самых действенных методов, уверен Александр Ткаченко, это привлечение государственных инвестиций.


 
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