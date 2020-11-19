Стоимость одной дозы вакцины от коронавруса для Украины составит 7 долларов.

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Одна доза вакцины в рамках механизма COVAX может стоить 7 долларов. То есть для полноценного прививки, когда оно двукратное - это 14 долларов», - отметил он.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.