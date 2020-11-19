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Вчера, 18 ноября, среди учащихся коммунального учреждения «Дергачевский лицей №3» Дергачевского районного совета зарегистрирована вспышка инфекционных заболеваний, сообщает ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

По данным экстренных сообщений, направленных из учреждений здравоохранения, предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит.

По состоянию на 19 ноября количество заболевших составляет 37 человек. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении. Оказание медицинской помощи и медицинское наблюдение за контактными организован и проводится медицинскими работниками КНП «ЦПМСД Дергачевского района» ДРР.

С целью локализации и ликвидации вспышки, установления причин возникновения, факторов и путей передачи инфекции, источников возможного инфицирования специалистами Дергачевского межрайонной филиала учреждения проведено эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование вышеупомянутого заведения. Организован и проведен комплекс противоэпидемических мероприятий: заключительная дезинфекция, отбор проб воды и пищевых продуктов, смывов с объектов внешней среды, опросы и обследования больных и контактных лиц и др. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
ForUm

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