Российскому актеру Кириллу Гребенщикову отказали во въезде в Украину и запретили въезд сроком на три года из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Из-за действий по незаконному посещению Крыма и нарушения украинского законодательства, правопорядка въезда и выезда на территорию Крыма, данному лицу, во-первых отказали во въезде на территорию Украины, и, во-вторых, проставили запрет въезда сроком на три года, после чего он был возвращен обратным рейсом на территорию Беларуси», - сказал Демченко агентству Интерфакс-Украина.

Гребенщиков в среду прибыл рейсом из Минска в аэропорт «Борисполь».

«На паспортном контроле целью своей поездки он указывал, что планирует принять участие в съемках на территории нашего государства. В то же время во время необходимых мероприятий по проверке пограничники установили, что данный гражданин России незаконно посещал до этого временно оккупированную территорию Крыма, это ему также было доведено», - рассказал он.

По словам Демченко, актер пытался отрицать свое нахождение в Крыму, но также не мог и опровергнуть эту информацию, которую до него довели пограничники.