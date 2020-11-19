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Служба безопасности Украины задержала двух киевлян, которые обещали коммерсанту решить бизнес-вопросы через якобы существующие у них связи в руководстве Офиса генпрокурора. Свои «услуги» они оценили в 500 тыс. долларов США, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, злоумышленники пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой. За эту сумму фигуранты также «гарантировали» возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности.

Правоохранители задержали злоумышленников в одном из киевских кафе во время получения первой части взятки в размере 250 тыс. долларов США.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Главным следственным управлением ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.
ForUm

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