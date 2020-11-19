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В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника радиостанции одной из воинских частей, которая дислоцируется на Хмельнитчине.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР, с июня 2019 по апрель 2020 военный осуществлял разукомплектование и повреждение радиостанций и радиоприемных узлов, находящихся на балансе воинской части, для дальнейшего похищения их элементов - микросхем, транзисторов, КМ конденсаторов и тому подобное. Впоследствии чиновник сбывал эти детали за пределами части.

Своими действиями начальник не только уменьшил ценность оборудования, но и сделал его непригодным для использования по целевому назначению, что нанесло государству ущерб в сумме 960 тыс. грн.

В апреле 2020 перед проведением проверки комплектности техники сержант самовольно оставил воинскую часть с целью избежания ответственности.

Таким образом, военнослужащий обвиняется в умышленном повреждении специальной техники, похищении спецтехники, совершенном военным служебным лицом со злоупотреблением служебным положением и дезертирстве, то есть самовольном оставлении воинской части с целью уклониться от военной службы, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 411, ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 УК Украины).

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
ForUm

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