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Недавно Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о взыскании с застройщика морального вреда за то, что он несвоевременно сдал жилье в эксплуатацию, сообщается на странице суда в Facebook.

«Коллегия судей КЦС ВС учла правовую позицию Большой Палаты ВС, высказанную в постановлении от 1 сентября 2020 по делу № 216/3521/16-ц, и указала, что несмотря на отсутствие в договоре оговорки о возмещении морального вреда такое возмещение может быть взыскано на основании Закона Украины «О защите прав потребителей», - говорится в сообщении.

По информации, представленной в сюжете телеканала «Украина 24», речь идет о жилом комплексе «Семейный уют» в Киеве от застройщика Capital Rialti, строительство которого заморожено. Информация об этом объекте есть на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам в разделе «Проблемный объект».
ForUm

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