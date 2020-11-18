Следователи ТУ ГБР в Киеве сообщили о подозрении одному из заместителей руководителя госучреждения «Менская исправительная колония № 91», которая является единственным на территории Украины учреждением, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По данным предварительного расследования, чиновник исправительной колонии требовал и получил от осужденного неправомерную выгоду в сумме 23 тысячи гривен. За средства он должен был предоставить поощрения и способствовать принятию комиссией по применению льгот положительного решения по смягчению условий его содержания.

18 октября 2020 следователи ГБР задержали чиновника исправительной колонии во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. гривен.

Ранее правоохранители задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды должностным лицом исправительной колонии, после чего осужденному объявили поощрение.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.