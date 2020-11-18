Доход Украины от иностранных студентов за 2019 год составил более 3 млрд долларов США, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По ориентировочным расчетам государственного предприятия «Украинский государственный центр международного образования» Министерства образования и науки, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов США ежегодно.

По состоянию на 1 января 2020 в украинских заведениях высшего образования обучалось 80 тыс. 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

По данным Центра, за 2019 общая сумма расходов на обучение, проживание, страховку, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысила 570 млн долларов США.

Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 годам, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 млрд долларов США.