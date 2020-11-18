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По состоянию на утро 18 ноября в мире зафиксировано 55 943 189 случаев COVID-19, в частности 1 343 379 погибших и 38 963 254 выздоровевших.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За новые сутки было зарегистрирован 8 481 случай и 437 новых смертей. Больше всего в Бельгии и Пакистане.

США продолжает лидировать среди стран по количеству зараженных, там на сегодня зафиксирован 11 695 711 случай, в Индии 8 912 907, а в Бразилии 5 911 758.

 
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