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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране вводится частичный комендантский час, он будет действовать в выходные дни, сообщает УНИАН со ссылкой на Anadolu.

Кроме того, в Турции до конца года обучение в школах будет происходить дистанционно.

Также ранее введенный комендантский час для пожилых людей в возрасте от 65 лет будет распространяться и на людей в возрасте до 20 лет. Частичный комендантский час для этих возрастных групп позволит им выходить на улицу только с 10:00 до 16:00.

До конца 2020 года в Турции будут закрыты кинотеатры.


 
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