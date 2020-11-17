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Россия планирует построить базу военно-морских сил в Судане. Об этом стало известно после того, как оборонное ведомство России обнародовало текст соответствующего соглашения, сообщает украинская служба «Голоса Америки».

Согласно договору, Судан предоставит России в бесплатное пользование участок земли и возможность пользоваться портовой инфраструктурой. База будет состоять из логистического центра, где будет размещено до 300 человек, а также судоремонтного блока. Там смогут находиться до четырех кораблей ВМС, в том числе с атомными двигателями, пишет издание Defense News о сделке. Россия же согласилась бесплатно поставлять оружие и военное оборудование для воздушной обороны базы.

Эта база станет первой базой России в Африке со времени развала СССР, который имел базу в Сомали.

В прошлом месяце США объявили о планах исключить Судан из перечня стран-спонсоров терроризма после отставки Омара аль-Башира в результате массовых протестов в 2019 году. Саудовская Аравия и ОАЭ остаются важными игроками в Судане и оказывают финансовую помощь новому правительству.
ForUm

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