На известного режиссера Леонида Садовского, 71-летнего заведующего кафедрой одного из вузов, напали в Харькове, после чего он скончался в больнице, сообщила пресс-служба полиции.

Информация о потерпевшем поступила в Московский отдел полиции 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи.

Предварительно установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержания.

Укринформ со ссылкой на Харьковский Дом актера имени Леся Сердюка сообщил, что напали на режиссера Леонида Садовского.