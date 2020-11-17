Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с неблагоприятным прогнозом о ситуации с продовольствием в мире в 2021 году.

«Голод - это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире – изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды», - написал Гутерриш в твиттере, передает Интерфакс-Украина.

Ранее глава ВПП Дэвид Бизли в интервью агентству Associated Press заявил, что «голод достигнет библейских масштабов в 2021 году», если не будет сделано серьезных финансовых пожертвований.

«Нам удалось решить проблему в 2020 году, поскольку мировые лидеры выделили средства, приняли комплексы мер стимулирования экономики, отсрочки по долговым обязательствам», - сказал он.

Теперь, когда волна коронавируса вновь поднимается, экономическая обстановка в разных странах ухудшается из-за череды вводимых режимов ограничений и самоизоляции населения, отметил собеседник агентства. Однако, по его словам, те деньги, которые были доступны его организации в 2020 году, возможно, не будут доступны в 2021 году, поэтому он активно сейчас встречается лично и в онлайн-формате с мировыми лидерами, общается с парламентариями разных стран и выступает с заявлениями, чтобы привлечь их внимание к «трагедии, с которой мы столкнемся».

«Эти кризисы будут невероятно сильными в ближайшие год или полтора», - убежден Бизли.