В помещении школы на Харьковской набережной при проведении ремонтных работ в старом дымоходе нашли две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.

Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек, сообщила пресс-служба полиции.

В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку «адамсит». Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГосЧС.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.