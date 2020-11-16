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В помещении школы на Харьковской набережной при проведении ремонтных работ в старом дымоходе нашли две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом.

Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек, сообщила пресс-служба полиции.

В ходе осмотра правоохранители установили, что одна колба имеет маркировку «адамсит». Изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГосЧС.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Московского отдела полиции.
ForUm

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