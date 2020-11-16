также в разделеОбщество
Завершено досудебное расследование дела о пытках в Кагарлыке 8
Членов Кабмина вызвали в Раду для отчета о борьбе с COVID-19 8
Минобороны ликвидирует 44 предприятия, а 5 – отдаст на приватизацию 12
За нарушение карантина закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, десятки ночных клубов и спортзалов 11
СБУ предотвратила вывоз из Украины партии уникального янтаря 8
В Минздраве посоветовали предпринимателям пойти работать в больницу 8
Вице-спикер Рады считает карантин выходного дня «большой глупостью» 33
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича 21
СНБО: Карантин выходного дня сократил контакты между украинцами 17
Розенбаум: План ОРДЛО по Донбассу исключает возможность Украины отказаться от выполнения Минских соглашений 32
Минздрав: Действенность карантина выходного дня станет понятной через две недели 13
Завтра Рада попробует отменить карантин выходного дня 17
Коронавирусом болеют 27 нардепов 11
Следователь ГБР по делам Майдана умер от COVID-19 26
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса 185
Кулеба допустил закрытие границ 37
В Кабмине отреагировали на протесты против карантина 30
В Украине зафиксировано 9832 новых случая COVID-19 28

Военнослужащий одной из воинских частей разоблачен и задержан по факту умышленного убийства (ч. 1 ст.115 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

16 ноября 2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суициде военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец.

Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Станично-Луганского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги