Военнослужащий одной из воинских частей разоблачен и задержан по факту умышленного убийства (ч. 1 ст.115 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

16 ноября 2020 в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суициде военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская.

Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец.

Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Станично-Луганского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.