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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию COVID-19, передает УП.

«Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин, поощрять людей быть осторожными», – написал он в Twitter.

По его словам, первоначальные поставки вакцины от COVID-19 будут ограничены, поэтому приоритет будет отдан работникам здравоохранения, пожилым людям и другим группам риска.

Гебрейесус выразил надежду, что это сократит количество смертей и позволит системам здравоохранения справиться с ситуацией, но при этом отметил, что «у вируса все еще есть куда двигаться».

 
ForUm

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