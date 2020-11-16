Заместитель главы фракции «Голос» Ярослав Железняк заявляет, что на данный момент 27 народных депутатов болеют COVID-19, в среду-пятницу заседаний Верховной Рады может не быть, передает УНИАН.

Железняк отметил, что в 9:30 состоялось совещание глав фракций.

«Пока согласована следующая повестка на вторник: постановление про предупреждение о карантине за неделю (№4320), постановление про отмену карантина выходного дня, законопроект об отсрочке РРО, про ФОПы (№4313), закон про районные советы (№3651д), закон про долг «Укрнафты», №№4119 и 4120 (это 9 млрд грн в ковидный фонд)», - написал депутат.

Также, по его словам, в парламент вызовут премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с докладом о состоянии борьбы с эпидемией.

Железняк не исключил, что к рассмотрению добавится и вопрос об упрощении регистрации вакцины от COVID-19 (№4314).

«Законопроекты о КС («закон Разумкова» и закон про 2/3 голосования Конституционного суда) пока под вопросом... Говорят, что в «Слуге» нет голосов на законы», - отметил он.

Также Железняк подчеркнул: «По графику: на данный момент 27 депутатов болеют ковидом. Если вторник будет продуктивный, то в среду-пятницу депутаты перейдут на онлайн-режим в комитетах. Заседаний Рады, соответственно, не будет».

В то же время, добавил он, если возникнет необходимость, то будет проводиться внеочередное заседание ВР.

«Есть прогресс и по «ТСК о вагнеравцах» - «Слуги народа» предоставят своих членов в это ТСК и, думаю, в декабре проголосуют», - добавил депутат.