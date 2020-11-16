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По состоянию на утро 16 ноября в мире зарегистрировали 54 818 004 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности 1 324 526 человек погибли, 38 140 211 выздоровели.

За сутки в мире зафиксировали 11 648 новых случаев и 432 новых летальных исхода, больше всего в Бельгии и Мексике.

В США в настоящий момент зарегистрировано 11 367 214 случаев коронавируса, в Индии 8 845 617, а в Бразилии 5 863 093.
ForUm

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