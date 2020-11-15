В субботу в США было зарегистрировано 166 555 новых случаев коронавируса, число госпитализаций растет. В это же время в Вашингтоне тысячи людей посетили Марш миллионов в поддержку Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Guardian.

В субботу местные СМИ сообщили, что вокруг Белого дома, где Трамп махал толпам сторонников из его президентского кортежа, большинство собравшихся были без масок.

В Вашингтоне, округ Колумбия, есть приказ использовать маски, который гласит: «Лица, покидающие свои дома, должны носить маску, если они могут вступить в контакт с другим человеком, например, находиться в пределах 6 футов».

Трамп же в это время заявил, что его администрация не будет вводить никаких дополнительных социальных ограничений. Байден, который назначил свою собственную консультативную группу по Covid-19, сделал аналогичные указания, но в то же время он поддерживает требование носить маски.

По всей стране, особенно на сильно пострадавшем Среднем Западе, штаты вводят более строгий контроль. Прогнозные модели предполагают, что к январю могут умереть еще 100 тысяч человек. Эксперты предупреждают, что окончательное число погибших может составить около 400 тысяч.

Напомним, Дональд Трамп уверен, что его оппонент Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы.