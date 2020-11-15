В Львовской области в субботу, 14 ноября, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли два водителя.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

ДТП произошло в селе Рихтичи Дрогобицкого района около 21:20. Столкнулись Mercedes Benz ML, которым управлял житель села 1967 года рождения и ВАЗ-2106, водителем которого был житель Дрогобыча 1986 года рождения.

В результате аварии оба мужчины погибли на месте. Как сообщает местное издание 03244com.ua, на момент ДТП в автомобилях не было других пассажиров. После аварии водитель внедорожника успел выйти из автомобиля и упал. По предварительной информации, у него случился сердечный приступ. Окончательную версию предоставит медицинская экспертиза.