Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Об этом в пятницу, 13 ноября, заявил председатель Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает DW.

По его словам, Украина получит вакцину против COVID-19 в рамках Фонда глобальной доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX), который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами. «Как мы знаем, правительство Украины уже выразило заинтересованность быть частью механизма COVAX и сейчас работает над национальными документами, чтобы удовлетворить все требования (...). Украина также сейчас решает вопрос об определении групп риска, которых следует вакцинировать первыми», - сообщил Хабихт.

Он не уточнил, идет ли речь о вакцину от коронавируса, которую разработала и испытывает немецкая компания BioNTech вместе с американской Pfizer, или о другой. Вместо этого он отметил, что каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20 процентов от численности населения. В ВОЗ это называют «справедливым распределением», чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании по прививкам от COVID-19. «Транш, что покрывает 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями», - отметил председатель офиса ВОЗ в Украине.

По его словам, Украина может рассчитывать на выделение в 8,34 млн доз вакцины до конца 2021, что составляет 20 процентов от имеющегося в стране населения, согласно данным Государственной службы статистики Украины. «Вакцина будет поставляться траншами. И первый транш будет в количестве, равном трем процента населения, а это около 1,25 миллиона доз. Они, по предварительным предположениям, могут быть доступны стране во втором квартале следующего года», - сказал Хабихт.

Он отмечает, что Украина имеет право получать вакцины, которые полностью будет оплачены или частично профинансированы донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX. Хабихт подчеркивает, что окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже после утверждения советом GAVI. «Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку в соответствии с унифицированными условиями и процедурами, которые будут утверждены для всех 92 стран с низким и средним уровнем дохода», - подытожил представитель ВОЗ.