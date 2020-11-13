Во Львове на остановке общественного транспорта мужчина выпал из автобуса на тротуар и от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба областной полиции.
Правоохранители установили личность погибшего – 69-летнего жителя одного из сел Жовковского района.
По данному факту открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
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