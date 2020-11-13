В Черкассах 17-летний юноша совершил нападение на медиков бригады скорой помощи после того, как ему отказали в госпитализации. Об этом сообщает областной центр экстренной медицинской помощи, передает УНИАН.

В учреждении рассказывают, что, вызывая медиков, парень жаловался на боль в сердце и предупредил, что за день до этого имел поражение током от электрошокера.

«Молодого человека, который в свое время в Черкассах совершил геройский поступок, спасая жизнь другого человека, медики скорой знают хорошо. Потому что он часто вызывает специалистов экстренки как не к своей бабушке, так на свои жалобы. Неоднократно медики оказывали парню помощь, когда тот находился в состоянии, которое нуждалось в специализированной помощи. Обычно после каждого обращения на скорую или другие службы от «героя» сыпется куча жалоб и звонков в отношении действий специалистов служб на все возможные правительственные линии, Кабинет министров, Администрацию президента и тому подобное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вызове 21-летняя фельдшерица сделала ЭКГ и измерила давление пациенту. Эти процедуры тот сопровождал нецензурной лексикой. Когда оказалось, что его жалобы не подтверждаются, медик объяснила пациенту отсутствие причин для госпитализации.

«Он начал спорить с медиком и бабушкой, разбрасывая все вещи, которые попадались под руку. Входная дверь была закрыта, фельдшер не могла выйти. Когда же парень начал кулаками крушить все и вытащил электрошокер, молодая девушка на самом деле испугалась. Он ударил бабушку, на фельдшерицу пришелся удар электрошокером. К тому же обещал еще выйти «убить водителя скорой и разбить и автомобиль», - рассказывают в медучреждении.

На место вызвали полицию и госохрану. В это время злоумышленник выбежал из квартиры. «Бригада ждала помощи в автомобиле скорой, пока неадекватный пациент прятался за гаражами. За 10 минут он сам подошел к службе охраны и начал рассказывать, что он «просто хотел напугать», - говорится в сообщении.

Пострадавшая фельдшер находится в кардиологиичеркасской больницы. У нее диагностировали нарушение сердечного ритма, поднятие давления, а во время снятия ЭКГ она потеряла сознание. Последствия поражения электротоком она может испытывать еще несколько дней.