Госэкоинспекция обратилась в полицию в связи с третьим за год недопуском к внеплановой проверке ОАО «Северодонецкое объединение «Азот», сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«12 ноября Госэкоинспекция должна была провести внеплановую проверку ОАО «Северодонецкое объединение «Азот» по жалобе гражданина на выбросы в атмосферный воздух. Однако работников ГЭИ при наличии всех необходимых документов и согласований не допустили», - говорится в сообщении.

Инспекторы уже направили обращение в полицию.

«Это уже третий с начала года недопуск на это предприятие. Речь идет не только о проверке по обращению граждан, но и по поручению Дениса Шмыгаля», - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он напомнил, что предприятие является одним из крупнейших загрязнителей атмосферы в Луганской области. В рейтинге Минприроды оно занимает 17 место среди предприятий с крупнейшими сбросами загрязненных сточных вод.