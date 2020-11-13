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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что в Украине могут ввести полный локдаун, если ситуация с коронавирусом дойдет до введения протокола медицинской сортировки – когда врачи будут выбирать, кого спасать, а кого нет.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть», передает Украинская правда.

«Полный локдаун, поверьте, я очень не хочу, чтобы мы даже говорили об этом, но полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки – это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого - нет - это катастрофа для всей страны», - сказал он.

Радуцкий также прокомментировал возможные успехи введенного карантина выходного дня: «Если мы увидим, что в результате карантина выходного дня у нас примерно на неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, что-то было сделано неплохо».

Радуцкий пояснил, что при 7-8 тысячах больных за сутки будет меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек.
ForUm

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