Государственная экологическая инспекция будет отслеживать незаконные вырубки леса, разработки карьеров, а также фиксировать транспорт нарушителей с помощью аэрокосмической съемки, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госэкоинспекции.

«Государственная экологическая инспекция будет отслеживать экологические правонарушения с помощью аэрокосмической съемки. В рамках сотрудничества с Государственной экологической академией последипломного образования и управления будем получать данные дистанционного зондирования земли, котором учебному заведению придает Национальный центр управления и испытаний космических средств», - рассказал председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

По его словам, благодаря такому экологическому мониторингу ГЭИ сможет не только выявлять нарушения, а и фиксировать автомобили, на которых передвигались преступники, и оценить общую экологическую ситуацию в ретроспективе.

С помощью аэрокосмических снимков, осуществленных во время зондирования, ГЭИ сможет:

- выявлять незаконные разработки карьеров, массовые вырубки леса и другие экологические нарушения;

- фиксировать транспорт, на котором передвигались нарушители;

- оценивать общую экологическую ситуацию в ретроспективе, сравнивая снимки за разные периоды;

- проводить инвентаризацию и оценку качества земель.

Это все позволит Госэкоинспекции точнее фиксировать преступления против окружающей среды и быстрее находить виновных. А ретроспективный анализ поможет понять, на каких территориях нужно проводить усиленный контроль.