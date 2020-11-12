В настоящее время в Украине не выявлена циркуляция вирусов гриппа. Как передает УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

«По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, в настоящее время в Украине циркуляция вирусов гриппа не выявлена. Но за минувшую неделю ОРВИ заболели почти 170 тыс. человек, из них 30% - дети до 17 лет», - сказал Ляшко.

По его словам, в большинстве регионов страны активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

«Вместе с тем в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях уже зафиксирован низкий уровень превышения эпидемического порога. Это свидетельствует о том, что ситуация осложняется, кроме коронавируса, еще и другими респираторными вирусными инфекциями», - сказал Ляшко.

Он также рассказал, что с начала эпидсезона против гриппа вакцинированы 50 тыс. 143 человека, из них 20 тыс. - за последнюю неделю.

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября в Украине зафиксировано 11057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.