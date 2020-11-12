Вводя новые ограничения, правительство расширило программы поддержки населения и бизнеса. При каких условиях они будут эффективными?

Несмотря на «осторожные надежды», которые высказывались отдельными политиками, чиновниками и представителями экспертной среды и бизнес-сообщества, решение о введении в Украине карантина выходного дня все-таки принято. На правительство не подействовали ни обращения через СМИ и соцсети предпринимательских ассоциаций, ни предостережения политических оппонентов, ни протестные акции представителей ресторанного бизнеса, которые продолжались в среду в столице - у здания самого Кабмина, и во многих областных центрах.

В правительстве убеждены, что жесткие меры позволят прервать хотя бы часть цепочек распространения коноравируса и предотвратить коллапс отечественной системы здравоохранения. А неизбежные убытки малого и среднего бизнеса государство обещает компенсировать, активизировав программы финансовой поддержки.

Сытые, мобильные, но «без кубиков на прессе»: что нужно знать о новых ограничениях

Кабинет министров согласовал предложенные Минздравом изменения в постановление №641, которым предусмотрено введение в Украине «карантина выходного дня».

«В последний месяц в стране наблюдается экспоненциальный рост числа больных COVID-19. А следовательно, существенно увеличивается нагрузка на наши больницы и на украинских врачей... Десятки государств Европы с мощными медицинскими системами вводят новые локдауны. Великобритания, Франция, Италия, Польша, Германия, Чехия - все идут на усиление карантинных мер, чтобы разорвать цепь заболеваемости. Экономика Украины не выдержит полного локдауна. Именно поэтому правительство и Минздрав вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать оптимальный вариант дополнительных карантинных ограничений», - пояснил логику правительственного решения премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Такого же мнения и министр здравоохранения Максим Степанов, по оценкам которого, лучшим вариантом для того, чтобы отечественная медицинская система справилась с ростом числа больных, было бы введение полного локдауна - минимум на три недели. Но из-за того, что экономика такого стресса не выдержит, решили остановиться на частичных ограничениях. Поэтому в Украине и вводят карантин выходного дня, который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Пока - в ближайшие три недели. Дальше - все будет зависеть от COVID-ситуации.

Итак, с 14 ноября по субботам и воскресеньям рестораны, бары, кафе и другие заведения общественного питания будут работать только «навынос». Кроме того, запрещена работа ТРЦ и других развлекательных центров, а также фитнес-центров, бассейнов и спортивных залов. Не будут работать и учреждения культуры.

Но голодными мы не останемся. Помимо возможности заказать доставку еды из кафе и ресторанов, сможем при необходимости скупиться в продовольственных маркетах. Заведения торговли, 60% площади которых занимают продуктовые магазины, будут работать. Как и отдельные стационарные точки торговли продовольствием. И, конечно же, аптеки (и ветеринарные тоже).

Будут работать и автозаправки (кроме расположенных там зон питания). Также правительство разрешило работу учреждений, оказывающих финансовые (как же без ломбардов?) и ремонтные услуги. Не будут ограничивать работу операторов почтовой связи. А главное - транспорта. Так что привычный для последних месяцев уровень мобильности украинцев сохранится. Хотя совет «без надобности не шастать» никто не отменял ...

Как «субботу простоять и воскресенье продержаться»: почему бизнес против

Между тем по всей стране в среду прокатились акции протеста. Тысячи людей митинговали в Киеве, сотни - в Харькове, Одессе, Днепре и других крупных городах. Рестораторы, похоже, не верят, что господдержка поможет им хотя бы минимально компенсировать ожидаемые потери от дополнительных ограничений. Ведь именно в выходные они генерируют от 40 до 60 процентов недельных доходов.

«В выходные рестораны в среднем зарабатывают 41% своего недельного оборота, бары - 40%, пиццерии и кальянные - 35%, фастфуд - 31%, кондитерские - 30%. Карантин выходного дня приведет к резкому падению выручки заведений, а постоянные затраты при этом останутся теми же. Для ресторанного бизнеса, маржинальность (прибыльность) которого не превышает 20%, это - работа в убыток», - говорится в исследовании компании Poster, занимающейся автоматизацией работы заведений.

Тем более, что прибыль большинства таких субъектов хозяйствования в последнее время после непродолжительного потскарантинного восстановления и так сократилась - в частности, где-то на 15% - из-за ограничений времени ежедневной работы до 22 часов. Дальнейшее снижение доходности до минусовых значений больно ударит не только по владельцам бизнеса (у которых - будем честными - несмотря на все, вероятно, есть «запас прочности», чтобы пережить тяжелые времена), но и по наемным работникам, многие из которых могут оказаться на улице, оставив свои семьи вообще без средств к существованию. Ведь, в отличие от предпринимателей, они не будут иметь от государства фактически никакой дополнительной поддержки.

Не говоря уже о таких «мелочах» как нарушение технологического процесса. К примеру, заготовительные работы в ресторанах иногда длятся 2-3 дня. Поэтому может случиться, что в связи с нововведением часть неиспользованных заготовок перед выходными придется выбрасывать (ведь не все заведения имеют возможность работать «навынос» и сотрудничать со службами доставки). Вместо этого нужно будет выводить на работу в выходные часть коллектива, чтобы подготовиться к приему посетителей в понедельник-вторник. А это - дополнительные «необратимые» расходы.

В Европейской Бизнес Ассоциации считают, что жесткий локдаун на выходные принесет больше вреда, чем пользы. «Бизнес-сообщество в очередной раз подчеркивает, что следует рассматривать несколько путей урегулирования ситуации и обеспечивать, насколько это возможно, баланс здоровья населения и экономического здоровья», - говорится в обращении.

Авторы подчеркивают совместную ответственность за ситуацию власти, бизнеса и граждан. «Да, населению все же стоит иметь больший уровень самосознания, чтобы помогать противодействовать распространению вируса. Компаниям стоит, что, собственно, большинство уже и делает, искать новые ниши и возможности, максимально поддерживать каждого работника. Однако, и власть должна быть более проактивной - как в противодействии распространению вируса, так и в вопросах поддержки населения и бизнеса. Ведь сейчас, к сожалению, этого не чувствуется», - говорит исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Предприниматели убеждены: большинство предприятий торговли и общественного питания принимают достаточно превентивных мер для минимизации распространения коронавируса. Что, к сожалению, не всегда можно сказать, оценивая, например, «карантинную» работу транспорта.

Напомним также, что в Министерстве культуры и информационной политики накануне высказались против введения «субботне-воскресного карантина» для учреждений культуры и креативных индустрий. По мнению главы ведомства Александра Ткаченко, такие ограничительные меры будут иметь крайне негативные последствия для отрасли. Есть риски, что по крайней мере часть учреждений культуры может остаться без финансирования, а сотни тысяч людей - без работы. «Если будет такое решение правительства, я его приму, но мы будем предлагать другие варианты поддержки, в том числе - прямые денежные вливания для того, чтобы эта сфера не погибла», - подчеркнул министр. При этом он признал: поскольку сейчас все ресурсы направляются на противодействие распространению коронавирусной инфекции, дополнительных средств на поддержку учреждений культуры нет.

И в карантин - ты не один: как государство «подставит плечо» бизнесу

Однако премьер уверяет: возможности для поддержки отраслей и бизнесов, которые больше всего пострадают из-за карантина выходного дня, у Украины есть.

«Новые ограничения неприятны и болезненны для многих представителей бизнес-сообщества, занятых в ресторанной, развлекательной и культурной сферах. Правительство готово подставить плечо, чтобы поддержать предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня», - убеждает Денис Шмыгаль. Для этого, по его словам, приняли решение об увеличении финансирования и расширении сферы применения таких программ:

• - компенсация части зарплат работников в связи с простоем;

• - программа портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством) - возможность применения механизма признания «карантина выходного дня» форс-мажорным обстоятельством;

• - продолжение реализации программы доступных кредитов «5-7-9%», которая позволяет субъектам хозяйствования получить рефинансирование под 0%.

Глава правительства напомнил, что благодаря программе финансирования частичной безработицы, предусматривающей компенсацию работодателю части зарплат работников в связи с простоем, весной и летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест. Также весомой поддержкой для малого и микробизнеса были выплаты на детей, которые воспитываются в семьях предпринимателей.

Сработают ли эти меры сейчас? По мнению многих экспертов, карантин выходного дня мог бы быть эффективным раньше - до того, как коронавирус настолько распространился по стране. «По официальной статистике, у нас сейчас примерно полмиллиона инфицированных. Но, учитывая, что объемы тестирования в Украине в несколько раз ниже, чем в большинстве развитых государств, на самом деле больных и носителей вируса в несколько раз больше, - убежден председатель Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. - Потому что, например, когда весной проводили массовые тестирования в итальянском Бергамо, выяснилось, что там была инфицирована половина населения... А теперь и у нас уровень инфицирования - не сомневайтесь - значительно выше, чем тот, о котором отчитываются в Минздраве. А если это так, то карантинные ограничения не будут действовать», - говорит эксперт в комментарии Укринформу.

Поэтому власть, по мнению экономиста, должна сосредоточиться на решении проблем лечения больных - путем закупки нового оборудования, подключения больничных коек к системам обеспечения кислородом, развертывания дополнительных госпиталей и т.п.

С тем, что одними временными ограничениями (в выходные действуют, в понедельник - уже нет) распространение COVID-19 не остановить, согласны большинство экспертов, которые в эти дни принимают участие в телеэфирах или комментируют эту тему в других СМИ и соцсетях. Поэтому вероятность того, что после 30 ноября действие карантина выходного дня продолжат, достаточно высока. Что повышает риски закрытия многих бизнесов. Ведь многие предприниматели уже и сейчас говорят: лучше вообще закрыться, чем, работая, даже «не отбивать» вложенных средств. А то какой смысл получать (еще и с необходимостью собрать кучу документов и иметь имущество для залога) ссуды даже «под 0%», если тратить эти средства лишь «на проедание» - чтобы рассчитаться с коллективом, арендодателями, налоговиками и коммунальщиками...

«Кредит берется для того, чтобы развиваться, - говорит Борис Кушнирук, - если же эти средства сразу (не по своей воле) «проесть», то за счет чего в будущем их возвращать?.. Считаю, единственное, что должно сейчас сделать правительство (и это несложно) - ограничить для малого и среднего бизнеса отчисления на ЕСВ до 10% минимальной зарплаты. Это, во-первых, позволит максимально снизить налоговое давление, а, во-вторых, даст бизнесу возможность беспроблемного выхода из «тени» при стабилизации экономической ситуации, когда сформируются предпосылки для развития».

А вот другой экономист, член совета НБУ Виталий Шапран считает, что введение выборочных мер целесообразно. «Правительству надо не только учитывать экономические факторы, но и смотреть, как нагруженв система здравоохранения. Панические настроения населения или тотальная эпидемия также могут ударить по экономике. Поэтому правительство оказалось перед сложным выбором между рисками повышения заболеваемости и экономического падения. Мне больше импонируют частичные ограничения, которые должны затормозить скорость распространения болезни», - пишет господин Шапран.

По заключению экономиста, Украина может позволить себе такие ограничительные меры. Тем более, что они предусматривают не полный запрет, а лишь частичный. Но насколько такой карантин будет эффективным, оценить пока невозможно.

«Вместе с тем действия Минздрава для меня служат сигналом о необходимости смягчать, где это возможно, условия для ведения малого бизнеса: фискальные, монетарные, регуляторные. Украина, скорее всего, завершит 2020 год с лучшими темпами сокращения ВВП, чем в начале пандемии прогнозировали нам западные партнеры. Но вирусный кризис еще не завершился, он плавно переходит на 2021-й. Поэтому расслабляться рано», - заключает Виталий Шапран.