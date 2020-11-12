По состоянию на утро 12 ноября в мире зарегистрировали 52 440 865 случаев коронавируса, из них 1 289 747 летальных и 36 676 965 случаев выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За новые сутки зафиксировали 18 805 случаев и 848 смертей, больше всего в Бельгии (7 916 новых случаев и 197 смерти) и Мексике (7 646 случаев и 588 смертей).

В США с начала пандемии зарегистрировали 10 708 630 случаев, в Индии 8 684 039, а в Бразилии 5 749 007.